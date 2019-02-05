مارتن لاسارتي ينتقد أداء لاعبي الأهلي

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال انتقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي لاعبيه بسبب إهدار الفرص السهلة في لقاء إنبي المؤجل من الجولة الثالثة عشر للدوري والذي فاز به الأهلي بنتيجة 2-1. وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي إن الأهلي تفوق لبعض الفترات ولكنه تراجع بشكل غريب نتيجة إهدار الفرص السهلة موضحا أن اللاعبين ارتكبوا أخطاء حول منطقة الجزاء تسببت في فرص لإنبي الذي تفوق في النصف ساعة الأخيرة. وأوضح أنه كان سيشرك رمضان صبحي صانع الألعاب لولا إصابة محمد هاني معترفاً بتأثر الأهلي بخروج محمد هاني وعمرو السولية من الملعب.

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