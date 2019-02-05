محمد فضل يتفقد استاد إسماعيلية إستعدادًا لكأس أمم أفريقيا 2019

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قام محمد فضل مدير النسخة الجديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية يرافقه أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة وممثل عن الاتحاد الافريقى "كاف" بجولة تفقدية منذ قليل باستاد الإسماعيلية ، للوقوف على جاهزيته من استضافة احدى مجموعات البطولة المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل.
استقبل الوفد المهندس سيد عبد النعيم "رسلان" عضو مجلس إدارة الإسماعيلى وسيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من مسئولى النادى خلال الجولة التى شملت مدرجات الملعب وبوابات الدخول والخروج وأرض الملعب وغرف استبدال الملابس والحكام بجانب أرض الملعب قبل
وعلى هامش الزيارة ، قام فضل بمعانقة أعضاء الجهاز الفنى والإدارى للإسماعيلى واللاعبين وسط أجواء مميزة.
كان اتحاد الكرة قد قرر استضافة الإسماعيلية لاحدى مجموعات البطولة ، فى ظل حجم الامكانيات التى تتمتع بها سواء الملاعب أو فنادق الاقامة أو وسائل التنقل.
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