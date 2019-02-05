أحمد مرتضى يسخر من حكم مباراة الأهلي وإنبي

احمد مرتضى منصور

كتب- أحمد البادي:

علق أحمد مرتضي منصور، على أداء التحكيم في مباراة الأهلي وإنبي، التي أقيمت مساء اليوم ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع 13 من

الدوري الممتاز.

وكتب أحمد مرتضي منصور تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "هو في تحكيم أحسن

من كدة".

وكان إنبي أحرز هدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء عن طريق رامي صبري، لكل حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

الجدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا مثيرًا بهدفين لهدف على إنبي.