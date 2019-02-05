شاهد.. الاهلي يفلت من "كمين" انبي بفوز صعب ويطارد الزمالك على القمة

حقق فريق الاهلي فوزا صعبا بتغلبه على انبي بهدفين مقابل هدف بستاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز.

احرز هدفي الاهلي المدافع المتقدم ايمن اشرف وجونيوراجاي في الدقيقتين 38و 54، وسجل لانبي محمود قاعود بضربة رأس في الدقيقة 80 ،والغى الحكم محمد الصباحي بمساعدة حامل الراية هدفا يثير الشكوك في الدقيقة الاخيرة من اللقاء احرزه رامي صبري كان كفيلا بإدراك التعادل، كما طرد الحكم احمد رفعت مهاجم انبي في الدقيقة 85 للإنذار الثاني.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 36 نقطة وضيق الفارق مع الزمالك المتصدر الى 9 نقاط، وله 3 مؤجلات بينما الزمالك لقاءين فقط، وتجمد رصيد انبي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشوط الاول

بادر انبي بالهجوم على الاهلي ويسدد احمد شكري قوية في يد الحارس محمد الشناوي

شكلت الهجمة الوحيدة الخطيرة لشكري جرس انذار للأهلي الذى ضغط بقوة على انبي واجبره على التراجع للخلف بقوة وبات هناك طوفان احمر في اتجاه الحارس المسكين

عمرو حسام.

ارتد لاعبو انبي للخلف مع تمريرات بينية وطوليه من جانب حسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو بسرعته وانطلاقاته التي اربكت الدفاع البترولي

تصدى الحارس عمرو حسام لأكثر من كرة خاصة عرضيات التونسي على معلول ومحمد هاني ومن العمق اجاي وكريم نيدفيد والسولية.

انعدمت اى محاولة هجومية لإنبي رغياب التمويل من الوسط خاصة محمد اشرف ومحمود توبا والتنزاني يحي شيتا الذى حاول ولم يجد معاونة لإثبات الذات.

هدف احمر

في الدقيقة 38 ومن ركنية ولخبطة دفاعية بسبب خروج في البداية خاطئ من الحارس عمرو حسام تصل في النهاية لايمن اشرف يضع بسهولة داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

زاد الضغط الاحمر بعد هدف الاهلي ويسدد ناصر ماهر بجوار القائم واخرى عرضية من محمد هاني الى خارج الملعب تليها عرضية من حسين الشحات على رأس كريم نيدفيد فوق العارضة.

الشوط الثانى

بدأ الاهلي الشوط الثاني مهاجما لتغطية الهدف ونجح لفارق المهارة والسرعة في تهديدة مرمى الفريق البترولي

هدف ثاني

في الدقيقة 54 ومن جملة ملعوبة من حسين الشحات لجيرالدو يمينا على حدود منطقة الجزاء يلعب عرضية يقابله مباشرة جونيور اجاي داخل المرمى بسهولة لغياب الرقابة والتغطية السليمة مسجلا الهدف الثاني للأحمر.

يرد عمرو الحلواني بتسديدة قوية بيسراه بجوار القائم ويحاول الاهلي ايقاف مفاتيح لعب المنافس ويمرر اجاي للسولية يسدد قوية في يد الحارس البترولي.

يجري انبي تغيريين متتاليين بنزول احمد رفعت وعماد فتحي بدلا من يحي شيراز التنزاني واحمد شكري " المصاب"

في المقابل يلعب حسام عاشور وصلاح محسن وباسم على على التوالي بدلا من عمرو السولية واجاي ومحمد هاني.

هدف بترولي

في الدقيقة 80 ومن ضربة حرة مباشرة خارج المنطقة في اتجاه الضربة الركنية يلعب احمد صابر داخل المنطقة على رأس محمود قاعود في ظل رقابة يسجل على يسار الشناوي مسجلا الهدف الأول لإنبي.

يطرد الحكم لاعب انبي في الدقيقة 85 للإنذار الثاني بسبب التفوه بكلمات غير مفهومه.

هدف ملغي لإنبي

الغى حامل الراية هدف مشكوك في صحته لصالح انبي من ضربة حرة خارج المنطقة يسدد مباشرة رامي صبري داخل المرمى ويرفع حامل الراية رايته رغم ان مدافع الاهلي كان "مغطي" صبري.!

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