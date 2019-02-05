كرة الطائرة: قطار المنيا يواصل مسيرته ويكتسح دلفي في عقر داره بثلاثة أشواط نظيفة "

المنيا : أشرف كمال

اكتسح فريق نادي المنيا الرياضي للكرة الطائرة فريق دلفي في عقر داره بثلاث أشواط نظيفه في سابع جولات دوري المنافسه للبقاء بالممتاز "أ".

ارتفع رصيد المنيا بعد ذلك الفوز لـ15 نقطه، عقب إنتهاء الجولة السابعه بنتيجة (3-0) للمنيا،

بنتائج أشواط: الشوط الأول (25-22)، والثاني(25-19)، والثالث والأخير (25-21)، كما تستضيف صالة إستاد المنيا ثامن مباريات نادي المنيا، التي سيواجه فيها "الحوار" في تمام الرابع عصر يومالسبت الموافق 9 فبراير الجاري.

يضم الجهاز الفني للمنيا ، ابراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق، المدرب العام، خالد ابو الوفا ،المدرب المساعد، محمود عبد المحسن، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي ،أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ،مدير إداري، وإشراف أ.مصطفى فتحي ،عضو مجلس إدارة نادي المنيا.