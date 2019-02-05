فرق براعم الزمالك تواصل الانتصارات في بطولة الصيد الودية

براعم الزمالك كتب: مصطفى الجويلي اكتسحت فرق براعم كرة القدم بنادي الزمالك من مواليد 2005 وحتي 2009 في مباريات الدور الأول من بطولة نادي الصيد الودية لموسم 2018 - 2019 وتأهلت للدور الثاني حقق فريق 2005 الفوز علي اتحاد الشرطه بهدفين مقابل هدف تحت قيادة أسامة عبدالله. هدف تحت قيادة أسامة عبدالله. وتعادل فريق 2006 بقيادة أحمد رزق مع المقاولون بدون اهداف. كما تغلب فريق 2007 علي نظيره بالداخلية بهدفين دون رد تحت قيادة خالد سليمان . بينما تمكن فريق 2008 بقيادة عمرو مجدي من الصعود للمركز الاول عقب الفوز بهدف نظيف على فريق وادي دجلة. وفاز فريق 2009 بقيادة اسلام عادل المأمور بأربعة اهداف دون رد علي دجلة. وتأهلت براعم مدرسة الكرة بنادي الزمالك لدور الثمانية للبطولة الودية، علي أن تخوض الفرق غدا المباريات بملعب نادي الصيد.

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