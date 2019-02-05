رياضة | مدرب إنبي: لا أعرف لماذا تم طرد رفعت.. وأرفض الحديث عن قرارات التحكيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب إنبي: لا أعرف لماذا تم طرد رفعت.. وأرفض الحديث عن قرارات التحكيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، بأنه واجه فريقا قويا في مباراة اليوم، لكنه ذاكره جيدا، وراضِ تماما على أداء اللاعبين طوال المباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي :" واجهنا فريقا كبيرا وذاكرناه جيدا، وحتى الدقيقة ٣٠ كانت السيطرة لنا، ولا أدري لماذا تم طرد أحمد رفعت الذي أثر علينا".

وواصل :"اللاعبين كانوا رجالا، وأشكرهم على ما قدموه طوال اللقاء وأبلغتهم بين الشوطين، أننا بإمكاننا إحراز أهداف".

وأوضح :"أرفض الحديث عن قرارات التحكيم، وأبديت اندهاشي من طرد أحمد رفعت رغم ذهابه للحكم لتقديم اعتذاره".

وواصل :"في الدوريات الأورووبية الحكام يتواصلون مع اللاعبين بشكل عادي، لكن في الكرة المصرية الأمر مختلف".

وأتم :"الدوري هذا الموسم صعب جدا، ومن الصعب الحديث عن من سيهبط أو من يتوج باللقب، فمن يحصل على نقطة تكون هامة للغاية".