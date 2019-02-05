رياضة | أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من لاسارتي بعد فوز الأهلي على إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على إنبي بهدفين مقابل هذف في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال لاسارتي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"البداية كامت متكافئة بين كلا الفريقي، عقب ذلك نجحنا في السيطرة على المباراة حتى قبل النهاية ب ١٢ دقيقة".

وتابع "المنافس نجح في أن يتسبب لما لعض المشاكل وكان من الممكن أن نسجل أهداف أخرى، لكن ذلك لم يحدث، والمنافس سبب لنا بعض المشاكل".

وواصل "الضربات الثابتة لإنبي تسببت قي بعض المشاكل لنا، وأعتقد بأن ارتكبنا الأخطاء التي أدت لذلك".

وأشار "كان المنافس أفضل منا في بعض الدقائق وأضعنا فرص للتهديف كلن من الممكن أن ننهي المباراة بعدد أكبر من الأهداف".

وتابع "محمد هاني لاعب مهم بالنسبة لنا، والتغيير في الناحية الدافعية يجعلنا نفقد الجاني الهجومي، وعقب خروجه خبط مستوانا، كما أن إصابة هاني حرمتنا من الشق الهجومي والدفع برمضان صبحي".

وأتم "المشوار في المناقسة على الدوري لا يزال طويلا، ونأخذ مباراة بأخرى".