رياضة | الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلى يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى مرانه الرئيسى إستعدادآ لمباراة مصر المقاصة المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

بدأ المران بمحاضرة قصيرة طالب فيها ” سيدومير ” لاعبيه بمواصلة تقديم العروض القوية و الفوز على المقاصة للإستمرار فى الزحف نحو المراكز المتقدمة فى جدول المسابقة.

خلال المران ركز الجهاز الفنى للفريق بقيادة المدير الفنى البلجيكى على التمركز الدفاعى الصحيح و إستغلال الكرات الثابتة لمباغتة الفريق الفيومى ، أوقف المدير الفنى المران أكثر من مرة لتصحيح بعض الأخطاء التى يرتكبها اللاعبين خلال الحالتين الدفاعية والهجومية.

إنتهى المران بتقسيمة قوية ظهر فيها الحماس والروح المعنوية المرتفعة والرغبة فى المشاركة بشكل أساسى فى المباراة.