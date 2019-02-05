رياضة | برشلونة يخطط لإبرام أغلي صفقة في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط لإبرام أغلي صفقة في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الجناح المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، دائرة إهتمام نادي برشلونة الاسباني، الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية نقلًا عن موقع "دون بالون" الاسباني أن نادي برشلونة الاسباني يستهدف التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح، قد يكون الخيار الأمثل للنادي الكتالوني في حال رحيل عثمان ديمبيلي عن الفريق في ظل عدم تأقلم اللاعب الفرنسي مع الأجواء في كامب نو، إلى جانب إثارته للجدل بسلوكياته غير الاحترافية.

وأشار موقع "دون بالون" أن محمد صلاح يرغب في اللعب بجوار نجم برشلونة، ليونيل ميسي في مرحلة ما بمسيرته الكروية، بالإضافة لمرافقة زميله السابق في ليفربول، فيليبي كوتينيو، لكن الصفقة قد تكلف برشلونة 180 مليون يورو.

ومن جانب علق أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق والوحدة السعودي الحالي على إمكانية إنتقال "صلاح" لبرشلونة في المستقبل وقال: " في حال تقدم برشلونة أو ريال مدريد بعرض لضم صلاح فسوف تكون الأمور صعبة على ليفربول لإقناع اللاعب بالبقاء، ليس صلاح وحده ولكن كل اللاعبين يرغبون في التواجد ضمن صفوف الناديين".

وأتم "ميدو" تصريحاته قائلًا: : " أعتقد أن برشلونة وريال مدريد يواصلان مراقبة صلاح هذا الموسم، لأنهما في العادة لا يقدمان على ضم أي لاعب لمجرد تألقه في موسم واحد، حتى إن كان موسما عظيما ومثاليا، ولو صلاح سجل أكثر من 25 هدفًا في الموسم الجاري، سوف يأتون من أجله وسيكون صعب على ليفربول الحفاظ عليه".