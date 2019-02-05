رياضة | إبراهيموفيتش يثني على زميله السابق في مان يونايتد

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تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي، عن زميله السابق بفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيكتور ليندلوف.

وقال ابراهيموفيتش في تصريحات صحفية: "أعتقد بأن ليندلوف عانى من بعض الأوقات العصيبة في البداية، لكنِّي أعتقد بأن هذه هي طبيعية الشخص السويدي. حينما تأتي لمكان ما، فأنت تحاول أن تكون ودودًا مع الجميع".

وأضاف: "سواءً لعب أو لا، فهو يشعر بأنه في حالةٍ ودودة. قلت له : 'اسمع، كل اللاعبين محتالين، وأنت هنا للنجاة. أنت لست هنا لتكون صداقةً مع أحد ما، أنت هنا لتؤدي ما عليك، واذا لم تفعل ذلك، فالنادي لن يتردد ببيعك. هذه الطريقة التي تسير بها الأمور".

وواصل: "وأعتقد بأنه يقوم بعمل جيد مؤخرًا، لقد لعب بشكل جيد بعد معاناة الموسم الأول".

وتابع: "أعتقد بأن ثقته تزداد حينما يلعب، وآمل أن يكمل بهذا الشكل وأن يكون بشكل قوي ذهنيًا، لأني لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالجودة، بل فيما يتعلق في الرأس".

واختتم: "أعتقد بأن 50٪ مما تقدمه يتعلق بما في رأسك، لا يهم مدى جودتك اذا لم تستطع أن تكون قويًا من الناحية الذهنية، لن تنجو".