شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتواصل مع نجم مدريد لخطفه في يوفينتوس والان مع التفاصيل

تواصل كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي، مع النجم الكولومبى جيمس رودريجيز، زميله السابق في صفوف ريال مدريد الإسباني، والمعار حاليا إلى بايرن ميونخ الألماني.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن رونالدو تحدث مع جيمس رودريجيز الذى لم يحسم مستقبله حتى الآن، من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف يوفنتوس خلال الصيف المقبل، فى ظل حاجة البيانكونيري إلى صانع ألعاب.

ولم يحسم رودريجيز مستقبله حيث هو حاليا لاعب فى صفوف ريال مدريد ومعار موسمين إلى بايرن ميونخ، وستنتهى إعارته فى الصيف المقبل.

كان ريال مدريد قد تعاقد مع رودريجيز فى عام 2014 وتحديدا بعد تألقه فى مونديال البرازيل مع منتخب كولومبيا، قادما من صفوف موناكو الفرنسي مقابل 80 مليون يورو.