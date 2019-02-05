شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يكشف عن النصيحة التي حولت مسيرة ليندلوف والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي نصائحه لمواطنه فيكتور ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد.

وقال إبراهيموفيتش وفقا لصحيفة "صن"، "أعتقد بأنه عانى من بعض الأوقات العصيبة في البداية، لكنِّي أعتقد بأن هذه هي طبيعية الشخص السويدي، حينما تأتي لمكان ما، فأنت تحاول أن تكون ودودًا مع الجميع".

وأضاف، "سواءً لعب أو لا، فهو يشعر بأنه في حالةٍ ودودة، قلت له 'اسمع، كل اللاعبين محتالين، وأنت هنا للنجاة، أنت لست هنا لتكون صداقةً مع أحد ما، أنت هنا لتؤدي ما عليك، واذا لم تفعل ذلك، فالنادي لن يتردد ببيعك، هذه الطريقة التي تسير بها الأمور".

وتابع السويدي، " أنه يقوم بعمل جيد مؤخرًا، لقد لعب بشكل جيد بعد معاناة الموسم الأول."

وواصل، " ثقته تزداد حينما يلعب، وآمل أن يكمل بهذا الشكل وأن يكون بشكل قوي ذهنيًا، لأني لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالجودة، بل فيما يتعلق في الرأس".

واتم، "أعتقد بأن 50٪ مما تقدمه يتعلق بما في رأسك، لا يهم مدى جودتك اذا لم تستطع أن تكون قويًا من الناحية الذهنية، لن تنجو".

وانتقل زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف 2016 في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.