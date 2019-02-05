شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي يعلق على شكوى سولارى من ضغط جدول مباريات الريال مقارنة ببرشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - قال فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في مباراة الكلاسيكو غدًا الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا، إنه سيقرر إشراك ميسى غدا ام لا بعد التدريبات القادمة للفريق.

‏وتابع: نعم لم أشاهد ميسي اليوم ، سنرى ما الذي سيحدث في التدريبات بعد قليل.

‏واضاف: "لا ارى بأن هناك فريق اقرب للتأهل بيننا ، في كرة القدم من الصعب حسم المباريات قبل صافرة النهاية"

‏وأكمل: " ريال مدريد فريق كبير ولديه الخبرة الكافية لهذه المواجهات"

‏وواصل: إن كان ميسي جاهزاً فسيشارك ليدعم الفريق اكثر وإن غاب فسنقاتل لتعويضه، سندخل بنفس المنهجية من أجل الفوز أو الفوز.

‏أشار: "اللعب في نصف نهائي كأس إسبانيا هو أمر هام ولكن ان تكون مباراة كلاسيكو ضد ريال مدريد فهي محفزة اكثر للانتصار"

‏وشدد: "لن نخاطر بميسي في حال عدم جاهزيته فلن يشارك"

وأضاف "المواجهة متساوية، لدى كلا الفريقين لاعبين جيدين، لن يكون هناك فريق مرشح للفوز إذا شارك ميسي أو لا، من الصعب توقع النتيجة".

‏وبالحديث عن شكوى سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد بشأن ضغط جدول المباريات ريال مدريد مقارنة بجدول برشلونة قال: "الكل يعاني، لأننا ننافس على كل البطولات"

‏وأكمل: "نحن ننتظر أفضل نسخة من مدريد ضدنا في الكامب نو ، سنكون جاهزين لهم"

‏وتابع: "دائما ما يكون جدول المباريات مزدحم في هذه الفترة، إنها فترة حاسمة من الموسم لهذا فنحن نحاول إدارتها بشكل جيد"

‏وبالحديث عن إصابة ديمبيلي وميسي وإمكانية مشاركتهما فى مباراة غدا قال فالفيردى: "بكل صراحة الأهم من كلام الأطباء بشأن إمكانية مشاركتهما...هو حديث نفس اللاعب عن قدرته على المشاركة"

وإختتم فالفيردى حديثه قائلا "لو قام الاطباء بإعطاء اللاعبين الضوء الاخضر للمشاركة، واللاعب أوضح عدم قدرته على ذلك فبالتأكيد لن ينضم للقائمة"

والجدير بالذكر أن سنتياجو سولاري، المدير الفنى الأرجنتينى لفريق ريال مدريد قد صرح في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة أن "جدول مبارياتنا مضغوط وبرشلونة أكثر راحة؟ الأمر غريب بالنسبة لي".

وأضاف "لكن هذا ما يجب أن تجيب عنه الليجا، على الأقل هو أمر مضحك وأتمنى ألا يكون ذلك متعمدا".

وتابع سولاري "نحن نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا مواجهات قوية الأسبوع المقبل، لكن علينا الآن التركيز في مباراة الغد فقط"

والجدير بالذكر أنه تنتظر ريال مدريد 7 مباريات، والمقرر عقدها بالتواريخ الآتية (برشلونة 6 فبراير، وأتليتكو مدريد في 9 فبراير، أياكس في 13 فبراير، جيرونا في 17 فبراير، ليفانتي في 24 فبراير، برشلونة في 27 فبراير، برشلونة في 2 مارس).

فيما يخوض برشلونة 7 مباريات أيضا بتواريخ (ريال مدريد 6 فبراير، أتليتك بلباو في 10 فبراير، بلد الوليد في 16 فبراير، ليون في 19 فبراير، إشبيلية في 23 فبراير، ريال مدريد في 27 فبراير، ريال مدريد في 2 مارس).