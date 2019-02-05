شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على مشاركة ميسي في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أنه لم يحسم أمر مشاركة نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة الكلاسيكو التي تقام غدا أمام ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس أسبانيا.

وتعرض ميسي لإصابة في عضلة الفخذ خلال مباراة فالنسيا بالليجا، لتحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الكلاسيكو بالكأس.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " لم نتدرب اليوم لذلك لا أستطيع الإجابة عن وضعه، بعد تدريبات اليوم سنرى كيف يشعر وهل يستطيع إكمال حصة تدريبية كاملة ونقرر على ذلك".

وتابع، "لا يوجد فريق مفضل في قبل نهائي بطولة وكلاسيكو بنفس الوقت، كلا الفريقان لديهم لاعبان على طراز عالمي، إذا كان ليو جاهز سيلعب، سنعامل ميسي مثل أي لاعب نقيم وضعه وننتظر حتى أخر لحظة".

ورد فالفيردي على سؤال حول تأثير ميسي على الخصم نفسيا، "عليك سؤالهم، لكن جميعنا نعلم من هو ميسي وماذا يقدمه".

وأتم، " لن نغير كثيرا، سنلعب بنفس الطريقة، ليو لم يلعب ضدهم بالليجا وخرجنا بنفس الطريقة".