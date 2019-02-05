شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشرح للأندية أسباب تأجيل المباريات فى اجتماع الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشرح اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة للأندية أسباب تأجيل مباريات الدورى خلال الفترة الماضية والمشاكل والأزمات التى تواجه لجنة المسابقات وعدم انتظام جدول الدورى.

ويستضيف اتحاد الكرة فى الواحدة ظهر غد الأربعاء أندية الدورى الممتاز الـ18 من أجل الحديث عن الأزمات التى تواجه بطولة الدورى، والعمل على تهدئة الأجواء والتصريحات الفترة المقبلة.

يذكر أن ناديى الزمالك وبيراميدز اعترضا على جدول الدورى الحالى وطلبا تعديله، بينما تمسك الأهلى بالجدول دون تغيير.