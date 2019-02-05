شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على "ماهر" 2 / 1 قبل موقعة بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ندية وعناد هكذا عرفت مواجهات على ماهر مع بيته القديم، بعد تقلده منصب المدير الفنى لأكثر من نادٍ ومع دقات السادسة مساءً يتجدد اللقاء بين على الذى يقود فريق إنبى، والقلعة الحمراء، فى اللقاء المؤجل من عمر الجولة 13 بمسابقة الدورى العام.

تاريخياً تغلب النادى الأهلى على نجمه السابق فى مواجهتين، مقابل مباراة واحدة فاز بها علي ماهر أمام القلعة الحمراء.

المواجهة الأولى

فى موسم 2017، كان على ماهر على رأس الإدارة الفنية لفريق الأسيوطى سابقاً، وقاد ماهر الفريق فى أول مواسمه بالدورى العام لمواجهة القلعة الحمراء بالدور الأول من الدورى، فى الجولة السابعة من عمر المسابقة وانتهت المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

المباراة الثانية

جمعت الفريقين بالدور الثانى من الدورى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، ونجح الأهلى أيضا فى الفوز على الأسيوطى بهدف.

المباراة الثالثة

شهدت فوز الأسيوطى على الأهلى بهدف دون رد، فى أبريل الماضى 2018، فى الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، ليودع الأحمر البطولة فى مفاجأة مدوية.