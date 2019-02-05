أحمد ياسر يغيب عن المصرى أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب أحمد ياسر مهاجم المصرى عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة فى الجولة الـ22 للدورى، بسبب الإيقاف فى المباراة المقرر إقامتها باستاد الجيش بالسويس فى الرابع عشر من فبراير الجارى. كان أحمد ياسر قد حصل على الإنذار الثالث فى لقاء فريقه بالأمس أمام الاتحاد السكندرى، الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما. يذكر أن المصرى يحتل المركز السابع بجدول الدورى برصيد 26 نقطة.

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