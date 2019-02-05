كاف: استمرار عمليات التفتيش على ملاعب مصر حتى الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن عميلة التفتيش على الملاعب والمنشآت التي ستستضيف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، ستستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وذكر الكاف - في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء - أن فريق من خبراء الاتحاد الإفريقي برئاسة سامسون أدامو، كان قد بدأ جولته في مصر أول أمس الأحد من خلال زيارة عدد من المنشآت في القاهرة أبرزها استاد القاهرة الدولي.

وأوضح أن فريق التفتيش سينتقل إلى مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد، على أن ينهي جولته في الإسكندرية يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش تشمل "الملاعب، والإقامة، ووسائل النقل، والاتصالات، والشئون الطبية، والأمن، والبروتوكول".

وكانت مصر قد فازت بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وذلك عقب قرار الكاف بسحب تنظيم البطولة القارية من الكاميرون لعدم جاهزية ملاعبها لاستضافة الحدث.