هشام محمد يغادر معسكر الأهلي قبل ساعات من لقاء إنبي

غادر هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة إنبي، بسبب تعرضه لنزله معوية، مما قرر الجهاز الفني استبعاده من قائمة المباراة.
ويستعد الأهلي لمواجهة انبي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت في الدوري الممتاز.
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