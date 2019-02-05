الكلاسيكو.. لقاء الغريمين يتجدد في كأس إسبانيا

بعد أن قلص ريال مدريد فارق النقاط الذي يفصله عن برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم، يتأهب الريال، الذي يبدو حالياً في أفضل مستوياته منذ بداية الموسم، لمباراة الكلاسيكو المرتقبة أمام غريمه برشلونة غداً الأربعاء في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.

وتشهد المباراة الأخرى بجولة الذهاب، لقاء ريال بيتيس مع فالنسيا مساء الخميس، على أن تقام جولة الإياب في 27 فبراير (شباط) الجاري.

وقبل مباراة الغد المقررة على ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة، تغلب الريال مطلع هذا الأسبوع على ديبورتيفو ألافيس 3-0، بينما تعادل برشلونة مع فالنسيا 2-2، ليصبح الريال صاحب المركز الثالث، متأخراً بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة متصدر الدوري، ونقطتين خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وكان المدير الفني لريال مدريد، سانتياغو سولاري، منح فرصة المشاركة لمواهب شابة أمثال سيرجيو ريجيلون وفينيسيوس جونيور، وأثبتوا جدارتهم بالثقة بقيادة الفريق للفوز بثلاثية نظيفة.

وينتظر أن يقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد في مواجهة برشلونة، وسيخوض النجم الفرنسي المباراة بثقة عالية بعد أن سجل ستة أهداف خلال آخر أربع مباريات له في كل المسابقات.

وارتفع رصيد بنزيما إلى 18 هدفاً هذا الموسم في كل المسابقات، بفارق هدف واحد فقط خلف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة.

أما تشكيلة برشلونة فستعتمد بشكل كبير على مدى جاهزيمة ميسي للمشاركة، علماً بأنه غاب عن الفريق في لقاء الذهاب لكل من دوري الستة عشر والثمانية ببطولة الكأس.

والآن، وفي ظل صعوبة المنافسة في المربع الذهبي لبطولة الكأس، لا ينتظر أن يستبعد المدير الفني إرنستو فالفيردي أياً من لاعبيه بهدف إراحته، وإنما يترقب فقط ما ستكشف عنه الفحوص والاختبارات التي يخضع لها ميسي إثر إصابته في الفخذ، والتي تعرض لها خلال المباراة أمام فالنسيا مساء السبت.

وقال فالفيردي: “إذا كان ميسي على ما يرام، فسيشارك، نتوقع أنه لا يعاني من مشكلة كبيرة، ولكن علينا الانتظار وترقب حالته”.

وكان ميسي وزميله عثمان ديمبلي، غابا عن تدريب برشلونة أمس الإثنين، لكن الجهاز الفني قرر إشراك ميسي في تدريب اليوم الثلاثاء للوقوف على مدى جاهزيته.

وكان سولاري أبدى سعادة إزاء مستويات لاعبيه عقب الفوز أمام ألافيس 3-0، وصرح قائلاً: “دائماً ما نخوض المباريات كمرشحين أوفر حظاً للفوز.. لا نعاني من الإفراط في الثقة ونعرف أن علينا مواصلة الأداء على هذا المنوال”.