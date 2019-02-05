تعادل سلبي بين بتروجت ووادي دجلة في الشوط الأول

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم
انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد وادي دجلة بالتعادل السلبي من دون أهداف في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد السويسالجديد، ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري المصري الممتاز.
جاء الشوط متوسط المستوى، وحاول لاعبو وادي دجلة السيطرة
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