جوردي ألبا يقترب من تجديد تعاقده مع برشلونة

كتبت: سارة جاب الله

اتفق جوردي ألبا ظهير أيسر فريق برشلونة مع الإدارة من أجل تجديد عقده والاستمرار لسنوات أخرى في قلعة البلوجرانا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المدافع الإسباني مع برشلونة في صيف 2020، وتخوض إدارة البارسا مفاوضات مع وكيله فينسنت فوريس من

أجل التجديد مع اللاعب.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الوكيل توصل بالفعل مع إدارة الفريق لاتفاق يقتضي بتوقيع "ألبا" على عقود حتى يونيو 2024 بعد اجتماع بينهم خلال الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أن ما يتبقى فقط بين الطرفين هو الاتفاق حول قيمة الراتب السنوي الذي سيتقاضاه اللاعب في سنواته القادمة داخل برشلونة.

ويرغب برشلونة من خلال هذا العقد الإبقاء على ألبا حتى اعتزاله النهائي لكرة القدم في النادي تقديرًا لما قدمه في سنواته السبع الأخيرة بعد عودته من فالنسيا في صيف 2012.