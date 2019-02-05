اونلاين | أونلاين HD مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر يلا شوت حصري AlAhly كورة ستار دون تقطيع| ماتش الأهلي ضد انبي يوتيوب liveh

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نعرض لكم مشاهدة مباراة الأهلي وانبي بث مباشر كورة أونلاين بجودة عالية اليوم الثلاثاء في الدوري المصري لكرة القدم، حيث سيخوض الأهلي صاحب المركز الثالث تلك المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر مع صاحب المركز 13 بالمسابقة المحلية، وفي هذا اللقاء سيعتمد الأهلي على عدد من اللاعبين الجدد بعد الصفقات العديدة التي أبرمها مؤخراً وبعد التألق الكبير للفريق خلال الفترة الأخيرة على المستوى المحلي والأفريقي، وكما تعودتم سنقوم بإضافة رابط بث حي مباشرة بدون تقطيع كورة لايف يوتيوب يلا شوت مجانا لجميع المتابعين.

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر

ينتظر ملايين من عشاق الكرة المصرية، توقيت مشاهدة مباراة الأهلي ضد انبي بث مباشر اليوم، والتي تنطلق في الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وستكون منقولة عبر قناة On Sport HD، وسيتولى التعليق على مواجهة الاهلي وانبي لايف أون لاين المعلق أيمن الكاشف، وسيكون الأهلي الذي سيلعب على استاد بتروسبورت مطالب بالفوز بهذا اللقاء الهام للغاية من أجل حصد الثلاث النقاط ومواصلة سعيه نحو ملاحقة الزمالك متصدر جدول ترتيب البطولة.

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يلا شوت تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام انبي

قبل بدء موعد مباراة الأهلي وانبي اون سبورت كورة ستار جول الاسطورة، يتشوق محبي نادي القرن في كل أرجاء الوطن العربي لمعرفة تشكيلة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب، حيث من المُرجح أن يبدأ الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بتلك التشكيلة: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ناصر ماهر، جيرالدو أو “رمضان صبحي”، وفي الهجوم : جونيور أجايي.

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وسيغيب عن المارد الأحمر في هذا اللقاء الكثير من اللاعبين، أبرزهم صالح جمعة وأحمد فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وغيرهم.