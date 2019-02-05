رياضة | بيكهام: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكهام: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، بالنجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، مشيرًا لأنه أحد أفشل اللاعبين على مدار التاريخ.

وخلال تصريحات صحفية، تم سؤوال بيكهام عن ميسي، وكان رده كالتالي: "كـ شخص ولاعب يمكنني أن أقول هو الأفضل على مدار التاريخ".

واختتم: "أن تشاهد ميسي يلعب مع كريستيانو رونالدو طيلة هذه السنوات بنفس المستوى والرتم نحن محظوظين بالعيش في زمنهم".