رياضة | أول تعليق من مدرب ريال مدريد حول غياب ميسي المحتم عن الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب ريال مدريد حول غياب ميسي المحتم عن الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص "سانتياجو سولاري" المدير الفني لنادي ريال مدريد، على التعليق على الغياب المحتمل لليونيل ميسي نجم فريق برشلونة في مباراة الغد ببطولة كأس ملك إسبانيا.

ورد الأرجنتيني على سؤال أحد الصحفيين حول إذا ما كان تواجد "ميسي" في المباراة يغير من خططه قبل اللقاء: "لا لن يؤثر أو يغير ذلك أي شيء من خططي لهذا اللقاء المهم".

وتابع: "في كرة القدم، أتمنى أن لا تقف الإصابات أمام أي لاعب حائلاً عن مشاركته في أي مباراة، من أجيد أن تشاهد أفضل اللاعبين يشاركون في جميع المباريات".

ولم يتحدد حتى الآن، موقف "ميسي" من التواجد في المباراة من عدمها ولكن سيتضح الأمر من خلال قائمة اللاعبين مساء اليوم.

وكان الأرجنتيني قد تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال مشاركته أمام فالنسيا يوم السبت الماضي في بطولة الدوري الإسباني.