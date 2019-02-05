رياضة | في 6 لقاءات فقط.. عبد الله السعيد "ثالث" أفضل صانع لعب في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 6 لقاءات فقط.. عبد الله السعيد "ثالث" أفضل صانع لعب في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز ثالث أفضل صانع ألعاب في الدوري المصري هذا الموسم بعد خوض 6 مباريات فقط مع الفريق بعد عودته من أهلي جدة السعودي في يناير الماضي.



ويتصدر طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب قائمة أفضل صانعي الألعاب في الدوري المصري مع انطلاق الجولة الحادية والعشرين بصناعة 8 أهداف لذئاب الجبل.

ويحتل المركز الثاني محمد مجدي أفشة وكينو ثنائي بيراميدز ومحمود كهربا نجم الزمالك والسيد سالم لاعب الاتحاد السكندري بأسيست 7 أهداف حتى الآن.

ويقبع عبد الله السعيد نجم بيراميدز وإبراهيم حسن نجم الزمالك ومحمد رزق نجم طلائع الجيش وأحمد شديد قناوي مدافع الإنتاج وطارق طه مدافع الإسماعيلي في المركز الثالث بصناعة 6 أهداف.

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صراع الدوري المصري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.

ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ42 نقطة.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 42 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 33 نقطة

4- مصر المقاصة 30 نقطة

5- المقاولون العرب 28 نقطة

6- الإنتاج الحربي 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- إنبي 21 نقطة

14- الداخلية 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 15 نقطة

إجمالي صفقات الأهلي في يناير

أنفق النادي الأهلي ما يقارب من 214 مليون جنيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وضم الأهلي حسين الشحات من العين الإماراتي مقابل 5 ملايين دولار بالإضافة إلى ما تنازل عنه اللاعب لناديه السابق من أجل العودة إلى مصر وارتداء الفانلة الحمراء.

وتعاقد الأهلي مع حمدي فتحي من إنبي مقابل 30 مليون جنيه وياسر إبراهيم من سموحة بـ30 مليون جنيه ومحمد محمود من وادي دجلة بـ20 مليون جنيه ومحمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه ورمضان صبحي من هيديرسفيلد الإنجليزي بـ18 مليون جنيه وجيرالدو دا كوستا من أول أغسطس الأنجولي بـ3 ملايين جنيه ونصف وإسماعيل الليثي من الاتصالات بمليوني جنيه.

صفقات الأهلي في يناير

حسين الشحات بـ90 مليون جنيه

حمدي فتحي بـ30 مليون جنيه

ياسر إبراهيم بـ30 مليون جنيه

محمد محمود بـ20 مليون جنيه

محمود وحيد من المقاصة بـ15 مليون جنيه

رمضان صبحي بـ18 مليون جنيه

جيرالدو دا كوستا بـ3 ملايين جنيه ونصف

إسماعيل الليثي بمليوني جنيه

الأهلي يرفع أسعار العضوية رسميا

عقدت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة وعضوية طارق قنديل عضو المجلس اجتماعًا في حضور خالد الدرندلي، أمين الصندوق وعماد حلمي المدير المالي مع عدد من مندوبي بعض البنوك؛ للتنسيق والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن المساهمة في تقسيط العضوية للراغبين في الحصول عليها.

وتبلغ قيمة العضوية العاملة للنادي الأهلي حاليًا 350 ألف جنيه ارتفعت إلى 500 ألف جنيه مع أول فبراير، وكذلك الأمر بالنسبة لعضوية فرع الشيخ زايد التي تبلغ حاليا 125 ألف جنيه وترتفع إلى 175 ألفا في أول فبراير المقبل، فيما تبلغ عضوية فرع التجمع الخامس 200 ألف جنيه.

وأكد إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة على أن مجلس الإدارة بدأ تنفيذ قرار زيادة قيمة العضوية أول فبراير من 350 ألف جنيه إلى 500 ألفًا.

وأضاف أن البعض طالب بتأجيل فكرة زيادة قيمة العضوية لعدة أشهر، لكن هذا أمر صعب للغاية، ولن يحدث؛ لأن الجمعية العمومية العادية الأخيرة أقرّت زيادة العضوية ابتداءً من أول فبراير المقبل، لذا لا يمكن التراجع عن هذا القرار أو تأجيله.

وأوضح أن الإقبال على الاشتراك في عضوية النادي خلال الفترة الماضية شهد تقدمًا كبيرا، مؤكدا، أن اسم الأهلي بجانب الخدمات الجيدة التي يتم تقديمها للأعضاء جعل الإقبال غير مسبوق في الفترة الأخيرة للحصول على العضوية.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي يحرص على توفير كل سُبل المعاونة أمام المُغتربين الراغبين في الحصول على العضوية، حيث يتعين على المقيمين خارج مصر إرسال توكيل رسمي لأحد الأشخاص نيابة عنه، مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة حتى يحصل على العضوية قبل زيادتها من أول فبراير.