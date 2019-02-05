رياضة | تأهل المنيا وطنطا لنهائى كرة القدم الخماسية لأسبوع شباب الجامعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأهل المنيا وطنطا لنهائى كرة القدم الخماسية لأسبوع شباب الجامعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج مباراتي الدور قبل النهائي ضمن منافسات كرة القدم الخماسية لاسبوع شباب الجامعات التي يستضيفها جامعة كفر الشيخ، عن فوز فريقي طنطا والمنيا وتألهم لنهائي خماسي القدم لحسم بطل المسابقة.

حيث حقق فريق جامعة المنيا فوزا ثمينا على فريق السادات، بالدور قبل النهائي بركلات الترجيح، بنتيجة 3/2، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليصعد الفريق المنياوي للمباراة النهائية.