رياضة | أهلي جدة يعلن إقالة بابلو جويدي من تدريب الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي جدة يعلن إقالة بابلو جويدي من تدريب الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقال نادى أهلى جدة السعودى، بابلو جويدى المدير الفنى الأرجنتينى من قيادة الفريق، رسميا.

وتم تكليف يوسف عنبر بقيادة الإدارة الفنية للفريق، أمام الحزم ضمن مباريات الجولة 19 من الدورى السعودى.

وأعلن النادى، المحترف ضمن صفوفه محمد عبدالشافى، بيانا رسميا جاء فيه: "قرر مجلس إدارة النادى الأهلى إنهاء تكليف المدرب الأرجنتينى بابلو جويدى من مهامه بقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وتكليف المدرب الوطنى يوسف عنبر لقيادة الفريق فى لقائه المقبل أمام الحزم إلى حين التعاقد مع جهاز فنى جديد".

يأتى ذلك رغم تحقيق الفريق الفوز فى ثلاث مباريات متتالية، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الصدارة.