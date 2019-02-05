انت الان تتابع تفاصيل خبر ماذا قال تشافي عن صدق توقعاته بتتويج قطر آسيوياً؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 03:50 مساءً - علّق النجم الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز على صدق توقعاته بتتويج منتخب قطر بطلاً لكأس الأمم الآسيوية، للمرة الأولى في تاريخه، نافياً أن تكون توقعاته "محض صدفة أو تعاطفاً مع قطر".

وقال تشافي خلال استضافته في برنامج "المجلس" على قناة "الكأس" الرياضية، إنه رشّح اللاعبين للتربع على عرش آسيا لأنه الأقرب إليهم، ويعرف إمكانياتهم عن قرب في ظل العمل معهم يومياً.

وأشار إلى أنه يعرف طريقة عمل مدرب "العنابي"، الإسباني فيليكس سانشيز، مشدداً في الوقت عينه على أنه كان واثقاً من فوز المنتخب القطري بالبطولة القارية.

ولفت إلى أن الجميع اعتبره "مجنوناً" حين توقع ذهاب قطر بعيداً في الكأس الآسيوية، موضحاً أن منتخبها صنع التاريخ أمام الكبار وبأرقام قياسية.

وكشف تشافي عن مكالمات كثيرة ترِد عليه من إسبانيا لسؤاله عن "معجزة قطر" وفوزها بكأس آسيا، مؤكداً أن ما حدث هو نتيجة عمل لسنوات طويلة في أكاديمية "أسباير" للتفوق الرياضي.

وشدد على أن قطر تسير على الطريق الصحيح، مبدياً فخره الشديد، خاصة مع اقتراب مونديال 2022، الذي تحتضنه الدولة الخليجية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن تشافي قد قال في برنامج "توقعاتي"، الذي بُث على قناة "الكأس" أيضاً، قبل انطلاق البطولة، إنه يرشّح منتخب قطر للظفر بالكأس، في حال آمن لاعبو "العنابي" بقدراتهم الفنية خلال المعترك الآسيوي.