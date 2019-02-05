شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيه على موعد مع رقم قياسي في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

الخليج 365- لم يستطيع جيراد بيكيه مدافع فريق برشلونة أن يستريح هذا الموسم، بعدما شارك في نهائيات كأس العالم 2018، بروسيا.

ومنذ عودة بيكيه من مونديال روسيا لعب حتى الان كل مباريات برشلونة في الدوري الإسباني كاملة، ولم يحصل على أي دقيقة واحدة للراحة.

وإذا نجح بيكيه في مباراة الأحد القادم في أمام أتليتك بيلباو يمكن أن يفتخر بأنه اللاعب الميداني الوحيد في البطولة الذي لن يفوت حتى ولو لدقيقة واحدة في أول 23 مباراة لعبها.

وبعد 22 مباراة في الدوري ، لعب بيكة وفرناندو كاليرو، مدافع فريق ريال بلد الوليد ، كل شيء، باستثناء حراس المرمى.

لكن هذا الأسبوع، حصل كاليرو على البطاقة الصفراء الخامسة وسيغيب عن مباراة فريقه ضد فياريال، وبهذه الطريقة، فإن بيكيه، إذا لعب المباراة كاملة أمام بيلباو، سيكون اللاعب الميداني الوحيد الذي يمتلك الدقائق الكاملة في البطولة.