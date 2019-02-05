شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يستعيد مدافع الفريق أمام حرس الحدود والان مع التفاصيل

الخليج 365- بات من المقرر أن يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خدمات مدافعه ياسر إبراهيم، عقب مواجهة إنبي اليوم، في الدوري المصري.

وأصيب ياسر إبراهيم، في العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة فريقه أمام وادي دجلة، والتي انتهت للأهلي 2-1 قبل أن يتعافي ويعلن جاهزيته للمشاركة أمام حرس الحدود بالدوري، وسيمبا التنزاني بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكان ياسر إبراهيم، قد شارك في مران الغائبين عن مواجهة إنبي، ويسير بشكل جيد نحو العودة للتشكيل الأساسى.