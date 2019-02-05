شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد صلاح من التشكيل المثالي للجولة الـ25 بالبريميرليج (صورة) والان مع التفاصيل

الخليج 365- غاب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن التشكيل المثالي للجولة 25 من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، وفقا لما أعلنه موقع هوسكورد. وشهد التشكيل غياب لاعبي ليفربول بعد التعادل أمام وست هام بالأمس، وتواجد 8 لاعبين من فريق تشيلسى بعد فوزهم بخماسية نظيفة على هدرسفيلد. وجاء التشكيل المثالي كالتالي:

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