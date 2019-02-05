شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يعانى من أزمة مالية..ويبدأ صفقات الصيف بميزانية ضئيلة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - حدد نادى أرسنال الإنجليزى ميزانية سوق الانتقالات الصيفي القادم، والتى لن تتجاوز الـ40 مليون جنيه إسترليني.

وذكر مدرب الفريق أوناي إيمري أن النادى أخبره بصعوبة الإنفاق في الشتاء مع وعده بالإنفاق جيدًا خلال الصيف القادم، لكن يبدو ان الوضع لن يكون بمثل تلك المثالية التي يظنها المدرب الإسباني.

ولم يعقد أرسنال أي صفقة شتوية هذا الموسم نتيجة لأزمة المالية التى يتعرض لها النادى، باستثناء استعارة دينيس سواريز من برشلونة.

والجدير بالذكر انه يمكن لارسنال أن يمتلك حق شراء اللاعب نهائيًا مقابل 18 مليون جنيه إسترليني، وإذا حدث ذلك سيصب النادى بوضع مالى فى غاية الصعوبة، وستنخفض ميزانيته للنصف تقريبًا.

وتشير تقارير صحفية إنجليزية أن إيمرى سيتضطر إلى بيع عدد من لاعبي الفريق لتوفير الميزانية اللازمة لدعم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، وأن المرشحين لذلك هما مسعود أوزيل وشكوردان موستافي.

ويحتل آرسنال المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج بعدما فقد مركزه الخامس لصالح مانشستر يونايتد إثر خسارته أمام مانشستر سيتي 3-1 في آخر جولات البطولة.