شكرا لقرائتكم خبر عن أياكس: برشلونة يضغط بقوة لضم نجم الفريق والان مع التفاصيل
وقال فان دير سار إن أياكس يتعرض لضغط قوي من قبل كبار أوروبا للحصول على خدمات اللاعبين الموهوبين، مثل دي يونج المنتقل إلى برشلونة مؤخراً.
وبخلاف فرينكي دي يونج، يرغب ماتيس دي ليخت مدافع في الرحيل عن اياكس في ظل العروض المغرية الكبيرة التي تلقاها مؤخرًا.
ويريد برشلونة الحصول عىل خدمات دي ليخت ليزامل صديقة دي يونج، على الرغم أيضا من أنه مطلوب من باريس سان جيرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.
وشدد المدير التنفيذي على أن الاهتمام العالمي بأياكس كبير ويواكب اهتمام الأندية التي أصبحت أكبر في السنوات السابقة.
وعلى الرغم من أنه لا يخشى عظماء أوروبا، يفترض فان دير سار أن أياكس ولا الدوري الهولندي يقدمان المتطلبات اللازمة حتى يتمكنوا من الاحتفاظ بأعبائهم.
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