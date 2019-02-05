ليفربول مهدد بضربة قوية في مباراة بورنموث

لم يحسم يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، موقف الثنائي هندرسون و

جيورجينهو

فاينالدوم

من مواجهة بورنموث، في البريمرليج.

وغاب الثنائي عن مباراة ليفربول التي انتهت بالتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد حيث استبعد هندرسون بسبب مشكلة بسيطة في عضلاته، وغياب جيورجينهو فاينالدوم بسبب إصابة في الركبة.

وقال كلوب: كلاهما لا يستطيعان اللعب، هذا ليس رائعًا، لا أعرف كم سيستغرق الأمر من أجل عودتهم، إنه موسم طويل ويجب عليك التعامل مع الموقف.