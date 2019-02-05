شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول مهدد بضربة قوية في مباراة بورنموث والان مع التفاصيل
وغاب الثنائي عن مباراة ليفربول التي انتهت بالتعادل 1-1 مع وست هام يونايتد حيث استبعد هندرسون بسبب مشكلة بسيطة في عضلاته، وغياب جيورجينهو فاينالدوم بسبب إصابة في الركبة.
وقال كلوب: كلاهما لا يستطيعان اللعب، هذا ليس رائعًا، لا أعرف كم سيستغرق الأمر من أجل عودتهم، إنه موسم طويل ويجب عليك التعامل مع الموقف.
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