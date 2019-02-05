انت الان تتابع إنبي يسعى لإيقاف الطوفان الأحمر وتحقيق الأمل المشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

كشف زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي، عن رغبة الفريق في استغلال مشكلات الأهلي بملعب بتروسبورت المفضل لأبناء القطاع البترولي، وقال زكريا السيد في تصريحات إذاعية لبرنامج كلام في الجون، اليوم الثلاثاء: "نعلم أن الأهلي يواجه مشكلة عندما يلعب في بتروسبورت، الملعب الذي نحبه ونستطيع استخدامه كورقة رابحة، ومن المؤكد أن مواجهة الأهلي صعبة وكبيرة ولكن هناك ثقة في قدرات فريقنا واللاعبين والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وبصراحة التعادل نتيجة مرضية لنا ولكن الفوز أمل وطموح مشروع، نسعى لإيقاف الطوفان الأحمر".

وواصل نائب رئيس نادي إنبي: "نساند الفريق من أجل تحقيق انتصارات تعيده إلى وضعه الطبيعي في جدول الدوري والخروج من الـ10 مراكز الأخيرة والتي تعتبر دائرة هبوط، ونعاني من 3 إصابات للاعبين بقطع في الرباط الصليبي بسبب سوء حالة الملاعب التي تقام عليها المسابقة بجانب قوة وشراسة هذا الموسم الاستثنائي". ويحل النادي