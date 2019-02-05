انت الان تتابع عودة «العفيجي» إلى تشكيل الأهلي المتوقع ضد إنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٣٧ م

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إنبي، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة الحكم الدولي محمد الصباحي ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبد الله، وعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا، ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول المسابقة بـ33 نقطة وله 3 مباريات مؤجلة أما إنبى فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي في خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - سعد سمير - علي معلول. في خط الوسط: هشام محمد - عمرو السولية - ناصر ماهر. في خط الهجوم: رمضان صبحي - حسين الشحات - جونيور أجايي. ويدخل الأهلي هذه المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما حقق فوزًا مهما