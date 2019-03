بيع «باروكة» نجم دورتموند.. بين الغضب والتأييد

ومنذ انتقال أكسل فيتسل الصيف الماضي، إلى دورتموند، بات المتتبع لمباريات النادي يلحظ بعض المشجعين وهم يضعون الباروكة الإفريقية على رؤوسهم في المدرجات، فضلا عن انتشار القميص رقم 28 بين الأنصار.

ويبدو أن النادي الألماني تنبه إلى الإعجاب بمظهر فيتسل، وحاول أن يجعل منه سببا لجني المزيد من الأموال، ومنذ الإثنين الماضي، طرح متجر مشجعي النادي "باروكات فيتسل" للبيع، تحت لافتة "باروكة يوم المباراة"، حيث تم عرضها في زاوية متجر النادي، لتظهر سوداء ومجعدة الشعر، مقابل 10 يورو فقط.

ومن أجل الترويج لها، أنتج بروسيا دورتموند فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي، يظهر فيه أكسل وهو يقود سيارة في شوارع دورتموند، ويرى أن جميع الناس من حوله، باتوا يشبهونه على حين غرة، ويبدو أن الفيديو لم ينجح في الوصول إلى الغرض المرجو منه، فقد أثار غضب مشجعي النادي بشدة في وسائل التواصل الاجتماعي.

