بيع «باروكة» نجم دورتموند.. بين الغضب والتأييد

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يسعى نادي بروسيا دورتموند للاستفادة من إعجاب جماهيره بقصة شعر نجمه ماديا، في خطوة قوبلت بغضب الكثير من أنصار النادي، الذين طالبوا بالتراجع عن هذا القرار المثير

أثار نادي بروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني، موجة من الجدل بين أنصاره، في أعقاب الإعلان عن عرض «باروكة» نجم أسود فيستيفاليا للبيع، عبر متجر النادي، ويسعى دورتموند للاستفادة من إعجاب جماهيره بقصة شعر أكسل فيتسل ماديا، في خطوة قوبلت بغضب الكثير من أنصار النادي، الذين طالبوا بالتراجع عن هذا القرار المثير، وعلى الرغم من اختلاف أنصار دورتموند حول تسريحة شعر فيتسل، فإن الجميع يشيد بمهاراته ودوره في وسط ملعب أسود فيستيفاليا، وإن كان مظهره محط إعجاب الكثير من مشجعي النادي منذ بداية مشواره، بحسب صحيفة تاجستسايتونج الألمانية.

ومنذ انتقال أكسل فيتسل الصيف الماضي، إلى دورتموند، بات المتتبع لمباريات النادي يلحظ بعض المشجعين وهم يضعون الباروكة الإفريقية على رؤوسهم في المدرجات، فضلا عن انتشار القميص رقم 28 بين الأنصار. ويبدو أن النادي الألماني تنبه إلى الإعجاب بمظهر فيتسل، وحاول أن يجعل منه سببا لجني المزيد من الأموال، ومنذ

ومنذ انتقال أكسل فيتسل الصيف الماضي، إلى دورتموند، بات المتتبع لمباريات النادي يلحظ بعض المشجعين وهم يضعون الباروكة الإفريقية على رؤوسهم في المدرجات، فضلا عن انتشار القميص رقم 28 بين الأنصار. ويبدو أن النادي الألماني تنبه إلى الإعجاب بمظهر فيتسل، وحاول أن يجعل منه سببا لجني المزيد من الأموال، ومنذ الإثنين الماضي، طرح متجر مشجعي النادي "باروكات فيتسل" للبيع، تحت لافتة "باروكة يوم المباراة"، حيث تم عرضها في زاوية متجر النادي، لتظهر سوداء ومجعدة الشعر، مقابل 10 يورو فقط. ومن أجل الترويج لها، أنتج بروسيا دورتموند فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للنادي، يظهر فيه أكسل وهو يقود سيارة في شوارع دورتموند، ويرى أن جميع الناس من حوله، باتوا يشبهونه على حين غرة، ويبدو أن الفيديو لم ينجح في الوصول إلى الغرض المرجو منه، فقد أثار غضب مشجعي النادي بشدة في وسائل التواصل الاجتماعي. — Borussia Dortmund (@BVB) 💂‍♂️ Es witselt sehr in Dortmund!



👉 Get the look: https://t.co/gGijSliPEB pic.twitter.com/JCDYapyKkC — Borussia Dortmund (@BVB) February 4, 2019 — Borussia Dortmund (@BVB) وكتب أحد أنصار دورتموند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأمر ليس طريفا ولا مبتكرا، ببساطة، هذا تصرف يبعث على الخجل، آمل أن لا يُباع أي منها"، وقال آخر: "لسنا في كرنفال أو حفلة تنكرية"، بينما غرد ثالث: "احذفوا هذا الإعلان من الإنترنت!". لكن على الجانب الآخر، وجد بعض مشجعي النادي أن الفكرة طريفة، فكتب أحدهم: "لا تكن جديا إلى هذه الدرجة في الحياة، يجب أن يكون هناك شيء من المزاح، نحب أكسل فيتسل والكثير معجبون به". الدولي البلجيكي أكسل فيتسل صاحب الـ30 عامًا، انتقل إلى صفوف بروسيا دورتموند الصيف الماضي، قادما من الدوري الصيني، وتألق على الفور بمستويات أثارت إعجاب المراقبين. أكسيل فيتسل، كشف سر عدم انتقاله لبايرن ميونخ العام الماضي، قبل الانضمام لأسود الفيستيفال، وتحدَّث فيتسل، خلال مقابلة مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية، قائلا: "نحن نفعل كل شيء. بإمكاننا إنهاء هيمنة البايرن، رغم أنَّ ذلك لا يساعدنا الآن؛ لأنَّ الموسم لا يزال طويلًا". كان الدولي البلجيكي، على مقرُبة من الانضمام لشالكه عام 2011، وعن ذلك قال أكسيل فيتسل: "نعم، سمعت ذلك، لكن ما يمكنني قوله أنَّه لم يحدث بيننا أي مفاوضات". وعند سؤاله عن حقيقة قُربه من الانضمام لبايرن ميونخ العام الماضي، أجاب أكسل فيتسل: "في ذلك الوقت، كنت ألعب في الصين لمدة عام ونصف، وكارلو أنشيلوتي (مدرب بايرن السابق) استفسر من فابيو كانافارو، مدربي السابق في تيانجين، حول إمكانية التعاقد معي، حينها أخبره كانافارو، بأنه لن يسمح لي بالرحيل، وهذا ما أغلق الموضوع في بدايته". وانضم أكسيل فيتسل، إلى صفوف دورتموند الصيف الماضي، وهو ما أوضح سببه، قائلًا: "شعرت بأن هذا النادي، هو الاختيار الصحيح، وعلمت منذ البداية بامتلاكي الجودة اللازمة لفرض نفسي هنا، كما أن الانتقال لدورتموند، كان بمثابة تحد بالنسبة لي، وهو ما أردت خوضه". وتطرق أكسل فيتسل للحديث عن تصريحات مدربه السويسري لوسيان فافر، بشأن رغبته في التعاقد مع إدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، قائلًا: "إنه غالي الثمن بالنسبة لنا، وعلى الجانب الآخر، ربما يكون لديه خطط أخرى، لكن إذا قرر الرحيل للبوندسليجا، فسيكون لديَّ ما يكفي لإقناعه بالقدوم إلى دورتموند، نظرًا لما نمتلكه هنا من الجودة، والحماس والجماهير، بالإضافة لملعب سيجنال إيدونا بارك".

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