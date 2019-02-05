شكرا لقرائتكم خبر عن «الصباحي» حكمًا لمباراة إنبي والأهلي.. و«العمراوي» لبتروجت ودجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي، اليوم الثلاثاء، ضمن مسابقة الدوري الممتاز، حيث يدير مباراة إنبي والأهلي (الأسبوع الـ13)، محمد الصباحي، ويعاونه أحمد توفيق وشريف عبدالله، وعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكمًا خامسًا.

ويدير لقاء بتروجت ووادي دجلة (الأسبوع الـ21)، الحكم صبحي العمراوي، ويعاونه شريف التباع وأسامة السيد، وناصر مطر حكمًا رابعًا، وعبدالعزيز السيد ومحمد عبدالعزيز حكمًا خامسًا.