شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز يصل القاهرة اليوم لبدء مهمته مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، وصول المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الجديد للفريق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة لبدء مهمته مع وصيف الدوري الممتاز المصري.

وقال «عفيفي» إن دياز سيقود أول تدريباته مع الفريق غداً الأربعاء، استعداداً لمواجهة سموحة يوم 14 فبراير الجاري بالدوري.

وأضاف متحدث بيراميدز: «محمد العاصي، مدير النادي، سيستقبل دياز في المطار، كما أن حسام البدري، رئيس إدارة الكرة، سيجتمع بالمدرب الأرجنتيني للترحيب به، وتوضيح بعض الأمور الخاصة بالفريق واللاعبين، خلال الساعات المقبلة».

وفاز بيراميدز على الداخلية بثنائية دون رد، أمس الاثنين، في الجولة الـ21 للدوري الممتاز، تحت قيادة مؤقتة للمدير الفني أحمد حسن، ليرفع رصيده إلى الرقم 42 في المركز الثاني بفارق 3 نقاط خلف الزمالك، وإن كان الأخير خاض 3 مواجهات أقل من ملاحقه.