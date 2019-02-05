وصول بعثة الزمالك الى القاهرة.. والاستعداد لمواجهة النجوم

تمت وصول بعثة الفريق الأول للزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الثلاثاء قادمة من كينيا بعد خوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية أمام جورماهيا.
وكان الزمالك قد افتتح مشوراه في بطولة الكونفدرالية هذه النسخة بالخسارة برباعية مقابل هدفين أمام جورماهيا الكيني.
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على راحة من مران اليوم على أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته غداً الأربعاء، استعدادًا لمباراة النجوم أف سي المحدد لها يوم السبت المقبل، في الجولة 21 من عمر الدوري.
جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بينما يحتل النجوم المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة
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