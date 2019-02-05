الأهلي ينهي تكليف المدرب الارجنتيني بابلو غويدي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) قرر النادي الأهلي انهاء تكليف المدرب الارجنتيني بابلو غويدي من مهامه بقيادة الفريق الاول لكرة القدم وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في لقاءه المقبل امام الحزم ضمن الجولة 19 من من دوري كاس الأمير قرر النادي الأهلي انهاء تكليف المدرب الارجنتيني بابلو غويدي من مهامه بقيادة الفريق الاول لكرة القدم وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق في لقاءه المقبل امام الحزم ضمن الجولة 19 من من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الى حين التعاقد مع جهاز فني جديد. وقدم رئيس النادي الاستاذ عبدالله بترجي خالص شكره وتقديره للمدرب بابلو غويدي على المجهودات التي بذلها مع الفريق منذ بداية الموسم متمنياً له التوفيق في محطته التدريبية المقبلة.



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