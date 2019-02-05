أهلى جدة يقيل مدربه و يوسف عنبر خلفا له

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جدة - عمرو شويل أعلن نادى أهلى جدة صباح اليوم، الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني بابلو جويدي وتكليف المدرب الوطني يوسف عنبر لقيادة الفريق بشكل مؤقت. ونشر النادى بيانا عبر موقعه الرسمى قال فيه: "قرر مجلس إدارة النادي إنهاء تكليف جويدي من مهامه وتعيين يوسف عنبر لقيادة الفريق أمام الحزم بالجولة 19 من الدوري السعودي لحين التعاقد مع جهاز فني جديد". وكان الأهلي قد حقق 3 انتصارات متتالية في الدوري السعودي لكنه يتراجع فى الترتيب ويحتل حاليا المركز الرابع عقب مرور 18 جولة برصيد 33 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال المتصدر.

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