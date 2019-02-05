شكرا لقرائتكم كلوب يثير الشكوك بشأن فينالدوم وهندرسون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول أن مشاركة ثنائى الوسط جورجينو فينالدوم وجودران هندرسون أمام بورنموث السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، محل شك.

وغاب الثنائي عن مواجهة وست هام يوم أمس الأحد، حيث يعاني هندرسون من إصابة عضلية وفينالدوم من إصابة في الركبة.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي اليوم: "لم يتمكن الثنائي من اللعب، وهذا ليس رائعاً. لا أعلم كم سيستغرق الأمر.. هذا هو الوضع.. نحن نخوض موسم طويل وعلينا التعامل مع هذه المواقف".

وعلى صعيد آخر، خضع جو جوميز لجراحة عقب معاناته من كسر في الساق، وصفها المدافع بالناجحة، وأضاف كلوب: "نعم هي ضربة بالنسبة له. الآن أجريت له الجراحة، وهو في الطريق للعودة.. جميع الإشارات الخاصة به إيجابية، ولكن بالطبع لن يعود في الوقت الحالي".