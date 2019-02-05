شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل ينجح الأهلى فى تمديد عقود الثنائى معلول وأجاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ملف مهم وشائك بدأ الأهلى فى مسك خيوطه، وهو التجديد لثنائى الفريق المتألق التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجاى، فى ظل انتهاء عقديهما مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى يحق لهما التوقيع لأى ناد مجاناً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ما هو موقف معلول وأجاى من التجديد للأهلى ؟

يرحب الثنائى على معلول والنيجيرى أجاى بتجديد عقديهما مع الأهلى فى ظل ارتياحهما الشديد مع الفريق الأحمر، وتأقلمهما الواضح مع زملائهم وارتباطهما بجماهير الأهلى، ورغبتهما فى تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء، لكن فى نفس الوقت طلب الثنائى تقديرهما بالشكل الذى يلائم عطائهما للفريق الأحمر.

وماذا عن عرض الأهلى لتجديد عقدى معلول وأجاى؟

عرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، على ثنائى الفريق التونسى على معلول، والنيجيرى جونيور أجاى الحصول على 28 مليون جنيه سنويا، بواقع 14 مليون لكل منهما قى الموسم الواحد.

ما قيمة راتب معلول وأجاى مع الأهلى حالياً ؟

يحصل الدولى التونسى على معلول حاليا على 600 ألف دولار سنويا لتجديد عقده، وعرض مسئولو الأهلى عليه زيادة راتبه السنوى 200 ألف دولار، كما عرض مسئولو الأهلى على النيجيرى أجاى زيادة راتبه السنوى 100 ألف دولار، حيث يحصل حاليا على 700 ألف دولار سنويا، ما يعنى حصول الثنائى على مليون و600 الف دولار سنويا، أى ما يعادل 28 مليون جنيه.

لماذا يرغب الأهلى فى التجديد لمعلول وأجاى؟

يرغب الأهلى فى تمديد عقدى أجاى ومعلول لأن الثنائى مهمين للغاية للأهلى، حيث ينتهى عقدهما مع النادى الموسم المقبل، كما يرغب الأهلى فى الأبقاء على أجاى ومعلول بكل الطرق لأنهما من العناصر التى لا يمكن الاستغناء عنها لمدة موسمين مقبلين على أقل تقدير.