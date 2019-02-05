شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا ونجيب يقودان هجوم بتروجت أمام دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عودة المدير الفنى لبتروجت تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء وادى دجلة فى الجولة الـ21 للدورى المقرر إقامته بعد قليل باستاد السويس . وجاءت التشكيلة على النحو التالى :- حارس المرمى محمد أبو النجا (بونجا) الدفاع : أحمد سالم صافى - حمادة طلبة - ابراهيم القاضى - احمد عبد الرسول الوسط : أحمد العجوز - حميد ماو - أحمد زولا - أحمد عفيفى الهجوم : محمد فييرا – شكرى نجيب يحتل بتروجت المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 15 نقطة ويحتاج للفوز للعبور إلى المنطقة الآمنة .

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