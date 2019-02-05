تعرف على قائمة الجودو ببطولة الجراندبرى فى فرنسا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب الجودو برئاسة سيد أبو ميدان قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة الجراند برى التى تقام بفرنسا وتستمر حتى 15 فبراير الجارى. وتضم قائمة المنتخب كلا من أحمد على ، و محمد عبد الموجود ، و على عيد ، و محمد عبد العال، و عبد الرحمن محمد ، و على حازم ، و حاتم عبد الاخر ، و أحمد وحيد . ويرأس البعثة أحمد صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه سيد ابو ميدان مديرا فنيا.

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