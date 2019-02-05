شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السويس.. بتروجت يفوز على دجلة 2/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يلتقى بعد قليل فريق بتروجت مع نظيره وادى دجلة ، فى الجولة الحادية و العشرين من مسابقة الدورى باستاد الجيش بالسويس .

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريق البترولى و نظيره الدجلاوى قد أقيمت 10 أغسطس الماضى ، و انتهت بفوز بتروجت بهدفين نظيفين .

أحرز أهداف بتروجت الأثيوبى شيمليس بيكلى

ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة

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