شكرا لقرائتكم خبر عن سويلم: تقديم اجتماع اتحاد الكرة ورؤساء الأندية 60 دقيقة بسبب الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة أنه تم تقديم موعد اجتماع الجبلاية مع الأندية لمدة 60 دقيقة بسبب ارتباط هانى أبو ريدة رئيس المجلس بموعد هام بالاتحاد الأفريقي – كاف- استعداداً لأمم أفريقيا 2019 التى تقام بمصر.
تابع سويلم لـ " الخليج 365" أنه تم توجيه الدعوة لـ18 رئيس نادي من الدورى الممتاز لحضور الاجتماع لمناقشة أزمات الدورى و الحديث عن الفترة المقبلة وضرورة تهدئة الأجواء لاستمرار مسابقة الدورى كما هى.
يذكر أن ناديي الزمالك وبيراميدز اعترضا على جدول الدورى الحالى وطلبا تعديله، بينما يتمسك الأهلى بالجدول دون تغيير.
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